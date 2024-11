Tallós Prohászka István halálának évfordulója alkalmából a somorjai születésű festőművész életművéből átfogó kiállítást szervezett a mosonmagyaróvári Hansági Múzeum. Juhász Bálint kurátor gyűjtőmunkába fogott, és arra is számított, hogy kerülnek elő még ereklyék, melyek az 1974-ben Újrónafőn elhunyt alkotóhoz köthetők, legyenek azok festmények, plakátok és grafikák. A Cselley-házban gazdag anyag jött össze, melyet a festőművész családja jelenlétében mutattak be.

Tallós Prohászka István családja a kiállítás megnyitóján.

Fotó: Mészely Réka

Tallós Prohászka István emlékkiállítás

– Meghatódva állok itt az 50 éve elhunyt festőművész nagyapám, Tallós Prohászka István emlékére létrejött kiállítás megnyitóján – emelte ki a festőművész unokája, Tallós Ágnes, aki édesanyjával és gyermekeivel érkezett a rendezvényre.

Kiemelte: „Szülőföldjén, a Csallóközi Somorján a többnemzetiségű települések és régiók életét megismerve, hűen ábrázolta nehéz sorsukat. Műveiben egyaránt kifejeződik aggódás az embertársaiért és a természet értékeiért. 1947-ben önként távozott az akkori Csehszlovákiából, Debrecenben kívánt letelepedni, majd Budapestre költözni, de végül Mosonmagyaróváron talált új otthonra. A város befogadta, egy műterem lakásban élt és alkotott. Több önálló kiállítása volt többek között Mosonmagyaróváron és Somorján is.”

Mint elmondta, a festőművész nagyapát sok megrázkódtatás érte, így egyetlen fia, Tallós Pál korai halála, s a sok kudarc alkotó kedvét és egészségét is aláásta. Tallós Prohászka István most nyolcvanéves menye nagy szeretettel őrzi, gondozza a festőművész családi hagyatékát és felesége, Lauer Mária iparművész munkáit is.

Tallós Ágnes köszönetet mondott Juhász Bálintnak, aki felkarolta, feldolgozta a Hansági Múzeum tulajdonában lévő hagyatékot és műveinek fellelhetőségét folyamatosan kutatja, a Hansági Múzeumnak, hogy helyet adtak a jubileumi kiállításnak, továbbá Mosonmagyaróvár és Somorja városvezetőinek és a Tallós Prohászka István Művészeti Egyesületnek, hogy ápolják a festő emlékét.