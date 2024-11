- Gyermekkoromban mindig Nagycenken töltöttem nagyszüleimnél a nyár egy részét, barangoltam a kastélyparkban és a hársfasoron, valamint ilyenkor gyakorta végignéztem a kastély kiállítását is. Emlékeim szerint ez olyan mély benyomást tett rám, hogy innen datálom a szenvedélyemet, ami később a relikviagyűjtésre is sarkallt - mondta Vígh Róbert, a Széchenyi-relikviák elkötelezett gyűjtője.

Az új időszaki kiállításon számos érdekesség, eddig kevéssé ismert Széchenyi-relikviák is szerepelnek a tárgyak között.

Az előadás során amellett, hogy a kiállítás különleges darabjairól mesélt, gróf Széchenyi István életével és munkásságával kapcsolatos érdekességeket is megosztott a népes közönséggel a szakember. Így például a jelenlévők megtudhatták, hogy a Lánchídon való átkelés ellentételezésére használt bárcák tulajdonképpen olyanok, mint a mai fesztiválkarszalagok: a hidak használatáért hídpénzt kellett fizetni, amit a közlekedők a hídbárcával igazoltak. A bárcát a túlparton elvették tőlük, nehogy visszaélés legyen belőle, sőt, alakját és mintázatát gyakran változtatták is. Ezekből az érmekből is számos érdekes darab megtekinthető a most megnyílt kiállításban.

- Először érmeket kezdtem el gyűjteni, majd kifejezetten Széchenyi-érmeket, ezt követően pedig gyakorlatilag mindent, ami Széchenyi Istvánhoz köthető. Kisvártatva a figyelmem a teljes család felé fordult. A jelenlegi gyűjtemény része számos könyv, sok-sok képeslap, de akad egyedi szobor, valamint különleges festmény is az éremgyűjtemény mellett – tette hozzá a gyűjtő. Vígh Róbert célja nem csupán a kollekció gyarapítása. Az értékteremtés, a kutatás, a restaurálás, a publikálás, valamint a megszerzett tudás és gyűjtemény közkinccsé tétele is fontos szempont számára. Ezért szervez vándorkiállításokat. Folyamatosan fejlesztés alatt áll a honlapjuk is, ahol virtuális kiállításként bemutatják a gyűjtemény eddig digitalizált darabjait, közöttük fényképeket, emlékkönyveket, leveleket.