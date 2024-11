Sopronban négy helyszínen kapcsolódhatunk bele az X. Országos Rajzfilmünnep programjaiba, a Líceumon kívül vetítés lesz a GYIK Rendezvényközpontban, a Ligneumban és a Hotel Sopronban. A gimnázium dísztermében november 15-én, pénteken 13.30 órakor Gémes József rendező Daliás idők című, a Toldi-trilógiát feldolgozó animációs festményfilmje lesz műsoron. Az egyedülálló alkotás , ami 1985-ben a legjobb egész estés film díját is megkapta az Annecy-i animációs fesztiválon, ritkán látható, ezért is különleges ez a lehetőség.

Az ugyancsak 15-én, pénteken, 15.10 órakor kezdődő vetítés a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Animáció szakán tanult hallgatók 2022-es és 2023-as diplomafilmjeiből ad válogatást.

Másnap, szombaton 14.30 órakor a Fehérlófia elevenedik meg a vásznon. A kultikus Jankovics Marcell-mű a pusztai népek mondáira épülő avantgárd mesefilm, álomszerű látványvilágával nem csak gyerekeket varázsol el.

A negyedik alkotás szombaton 16.05 órakor kezdődik, viszont már csak felnőtteknek! Fikciós, animációs és kísérleti rövidfilmek lesznek műsoron a nagyvilágból. A 20. BuSho fesztivál versenyprogramjában szereplő nemzetközi animációs alkotásokat vetítik eredeti nyelven, angol felirattal.

A jubileumi rajzfilmünnep, ahogy a korábbi években is, ingyenesen látogatható kulturális esemény, amihez évről-évre több helyszín csatlakozik. Idén már közel 350 helyen indulnak el a vetítőgépek, köztük nálunk is

- mondta el Richly András tanár úr, aki többszörösen is érintett "rajzfilmügyben". Egyrészt ő koordinálja a líceumi vetítéseket, másrészt, s ez a leghangsúlyosabb ok, édesapja, Richly Zsolt, Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező és grafikus, érdemes és kiváló művész volt. Ő rendezte többek között a Luther, az Árgyélus királyfi, a Háry János című filmeket és a Kockásfülű nyúl című animációs játékfilmsorozatot is. E kedves és különleges tulajdonságokkal felruházott mesehős kalandjain generációk nőttek fel, alakját a Soproni Egyetem Ligneum rendezvényházában fel is elevenítik a rajzfilmünnepen.