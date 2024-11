A Pannon advent keretében rendezett vásárokon válogatott kézműves portékák és kulináris finomságok, hangulatos adventi koncertek, valamint változatos programok, többek között krampuszfutás és mézeskalácssütés gondoskodnak arról, hogy a kicsik és a nagyok is egyaránt jól érezzék magukat. A hangulatos karácsonyi vásárokon a múlt és jelen stílusosan egybeolvad.

A Pannon advent alkalmából Fraknó vára is ünnepi díszbe öltözött.

Fraknón indul a Pannon advent

Fraknó Várát már az első adventi hétvégén mesebeli karácsonyi díszbe öltöztetik, a hídon átkelve csodálatos világ tárul elénk. A vár pincéjének labirintusaiban és a bástyán is várják a Rozália régióból és a szomszédos országokból ideérkező vásárosok, kézművesek portékáikkal az érdeklődőket. A jó hangulatról a helyi zenészek gondoskodnak. A legkisebbeket pedig különböző programokkal kényeztetik. A vásár idején minden nap háromszor, 12.00, 14.00 és 16.00 órakor indul magyar nyelvű várvezetés, 15.30-kor az Esterházy-kincstárban vezetnek, majd 14.00 órakor kombinált vezetés indul. Az adventi vásár ünnepélyes megnyitója november 29-én, pénteken 15.30 órakor lesz. Fraknó (Forchtenstein) településtől a várig 30 percenként közlekedik ingyenes különjárat délutánonként az ünnepi hétvégéken. A várnál csak korlátozott számú parkoló áll rendelkezésre.

A feldíszített lakompaki kastélyban hagyományos kézműves vásár várja a látogatókat.

A lakompaki (Lackenbachi) kastélyban december 6-án, a második adventi hétvégén a gyönyörűen feldíszített reneszánsz kastély nyitja meg kapuit az odalátogató vendégek számára. Több mint 50 árus kínál kézműves- és natúrtermékeket, valamint regionális ételkülönlegességeket. A karácsonyi hangulatot az ünnepi dekoráció, a hagyományos kézműves vásár, a felcsendülő karácsonyi dalok és a színes gyermekprogramok teszik teljessé. Az adventi vásár ünnepélyes megnyitója 15.30 órakor lesz, aminek keretében a Mikulás is ellátogat a kastélyba.

A kismartoni Esterházy-kastélyban kézműves vásárra és december 19-én a hagyományos karácsonyi koncertre várják az érdeklődőket.

A kismartoni Esterházy-kastélyban december 13-15-én idén is remek családi program vár a vendégekre, hiszen a hagyományos kézműves vásár mellett számos kedves ajándékötlet, karácsonyfavásár, forralt bor, puncs és sült gesztenye várja a látogatókat. Az adventi vásár ideje alatt lehetőség van a kastély kiállításainak megtekintésére is. A gyermekek egy pecsétgyűjtő füzetecskét kapnak, melynek keretében végigjárhatják a manóösvényt, mézeskalácsot süthetnek és részt vehetnek a kézműves-foglalkozáson. A vásár ideje alatt 11:00 és 15:00 órakor indul minden nap magyar nyelvű vezetés a kastélyban. Az őszi programokhoz hasonlóan most is lesznek zenei csemegék. Az adventi vásárt a Harmony SchollVoices kórus nyitja meg pénteken 15 órakor.