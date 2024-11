A hónap végén debütál a Déryné Program Drámaíró Műhelyének felfedezettjének, Holczer Dávidnak az első írása. A Balettláb című bemutatóban Ungvári Istvánt, Kolnai-Kovács Gergelyt és Juhász Jázmint láthatják. Az előadás rendezője Móczár Bence.

Decemberben újabb monodrámával gazdagodik a repertoár. Hajdu Tibor, Zakariás Zalán rendezésében mutatja be William Shakespeare III. Richárd című drámáját. A kortárs gesztusokat és rendhagyó dramaturgiát ígérő színházi kísérlet december 20-ától gazdagítja a Padlásszínház műsorát.

Független produkciók és vizsgaelőadások

A kialakuló repertoár szerves részét képezi ezen túl a győri Rév Színház jelenléte is. Belém égsz című részvételi színházi előadásukat már a tavalyi évadban is sikeresen játszották a Padlásszínházban, az idei évadtól azonban Irina című munkájukra is várják az érdeklődő győrieket. A független színházi produkciókon túl, a Kaposvári Egyetem negyedéves, „győri” színészosztálya is rendszeres vendég lesz a játszóhelyen. Már novemberben műsorra tűzik Goethe tragédiáiból készült két vizsgájukat.

Emellett decemberben új vizsgaelőadással is jelentkeznek: Ivan Viripajev Álomgyár-át állítják színpadra, osztályfőnökük Bakos-Kiss Gábor rendezésében.