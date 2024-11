Egy húsba-vágó történet a második világháborúról egy nő szemszögéből, aki megélte és túlélte a legtöbb áldozattal járó fegyveres konfliktust. Éhezés, tetvek, lövészárok-ásás - a háború viszontagságai mellett a Padlásszínház előadása bemutatja egy házasság nehézségeit, nemi erőszakot és betegséget, valamint megcsalást is.

Új bemutató a Padlásszínház játszóhelyén - Asszony a fronton Polcz Alaine tollából. Fotó: Molcsányi Máté

Kegyetlen mégis felemelő humanista történet

Polcz Alaine saját története három különböző korosztályú nő – Mézes Violetta, Agócs Judit, Földi Csenge – hangján szólal meg, fájóan kegyetlen, mégis felemelően humanista történetként.

– Számos regény, film és színdarab foglalkozik a második világháborúval, azonban a legtöbb a fronton harcoló férfiakat, katonákat és parancsnokságokat meghatározó alakokat mutatja be. Kevés olyan irodalom, vagy film van, ami a hátteret és az asszonyokat mutatja be a fronton, magánéletben. Polcz Alaine olyan háttértörténettel, traumával és tragédiával foglalkozik, ami még kibeszéletlen. Egyre fontosabb a női szemszögből is feldolgozni a történelem meghatározó időszakait – mondta el Móczár Bence rendező.

A fő koncepció az volt, hogy három különböző korú nő mesélje el a történetet, erre fel is dobja a labdát a szöveg. Illetve egyszerre próbáltunk meg egy stúdióelőadást csinálni a Padlásszínházba, valamint egy olyan darabot, ami a KultUp programnak köszönhetően iskolákba is elvihetünk, mint osztálytermi előadás

–tette hozzá.

Padlásszínház mellett iskolákba is szeretnék elvinni a tantermi előadást. Fotó: Molcsányi Máté

Padlásszínház, egyedi megoldásokkal

– Megterhelő történet, nem csak hallgatni, de játszani is. Az olvasópróbán volt, hogy elsírtuk magunkat. A próbákon muszáj volt néha poénkodni, hiszen másként nem tudtuk volna végigcsinálni. Viszont mégsem olyan színészi alakítást kívánt, mint a megszokott darabok. Koncentrálnunk kellett, hiszen mindhárman Polcz Alaine-t személyesítettük meg, egymás mondatait befejezve – fejtette ki Agócs Judit.

– Ugyan nem vagyok már húszéves, de életemben nem játszottam még ilyen előadásban. Nehéz műfaj, különösen nagy koncentrációt igényel. Itt nem eljátszani kellett valakit, nem ülhettünk rá a történetre. Visszafogott, egyszerű mégis érthető és hatásos játékra volt szükség, de nem lehetünk túl sokak, mert akkor felborul az egyensúly. Ebben Móczár Bence rendező nagy segítségünkre volt – fogalmazott Mézes Violetta.