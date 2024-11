Ez a könyvem visszatekintés. Negyvenéves újságírói pályámnak tükre. Amikor megírásának ötlete felmerült bennem, arra gondoltam, te jó ég! Hogy is lehetne egybefűzni azokat a történeteket, eseményeket, találkozásokat, aminek Sopron adta meg a keretét. Hogyan is adhatnám vissza száz, meg száz újságcikkem szereplőinek arculatát. Miként írhatok meg egy könyvet annyi mindenről, amit egy soproni zsurnaliszta négy évtized alatt megél és megtapasztal városának mindennapi forgatagából. Először kételkedtem, vajúdott bennem az elhatározás, küszködtem kishitűségemmel, majd mégis belekezdtem, hiszen úgy gondoltam nem hagyhatom magamba zártan elmúlni, elveszni az élményeket, az újságírói kalandokat, amelyeket az öreg civitas kegyesen nekem adott. Így hát írni kezdtem, és ahogy gyülekeztek a visszaemlékezések sorai, rokonszenvre, biztatásra találtam, és egyre inkább úgy tűnt olvasóim visszajelzéseiből, hogy jó úton járok. Mégis munkám közben gyakran megakadtam, rá kellett döbbennem a tollam ereje nem elég arra, hogy mindenkit megidézzek, bármennyire is igyekeztem nem írhattam sokakról, akikkel sorsom és pályám összehozott. Pedig így szerettem volna! A memóriám mégis lankadatlanul hajtott, annyi minden eszembe jutott, amiről nem is gondoltam, hogy valaha előbányászhatom emlékeim mélyéből. Nem csupán az újságcikkeimre gondolok, hanem a hétköznapi találkozásokra, akár egy kutyasétáltatás alkalmából a soproni erdő mélyén, vagy éppen valamelyik hangulatos vendéglőben, esetleg a tömegtől zsúfolt stadionban. Így tódultak fel a képek a múltamból és láttam például Szekendy Tamás orgonistát a Tómalom langyos vízében, Molnár Lászlót, a Liszt igazgatóját mackós járásában. Vagy, ahogy Soproni Horváth Lajos barátomra várakoztam egy vidám beszélgetésre.

Grasl Gyula pedig, aki tölgyfa bútorokat faragott, fémhulladékokból hajlított és hegesztett csodálatos szobrokat, verseket írt, ma is megragad nem mindennapi - igaz nem felfedezett - tehetségével. És láttam mindenkit másként is, sorolhatnám szinte vég nélkül kiket, mégpedig „civilként”, és nem riportalanyként, hanem csakúgy a maguk emberi egyszerűségében. Mennyi mindent megfigyelhettem, élőket és a már ebből a világból eltávozottakat, képek villantak elém, mosolyok derültek fel a múltból, fájdalmak és boldogságok. Örömök és szenvedések, az élet és annak szereplői. Méghozzá a Soproni Életé, aminek részleteibe betekinthettem, sorsom jóvoltából megörökíthettem.