Takáts Eszter a hazai könnyűzenei élet mindig megújulásra képes szereplője. Azon kevés női előadók közé tartozik, akik nemcsak szólistaként, hanem dalszerzőként is képesek maradandót alkotni.

A dalszerző-gitáros-énekes közel 25 éve ír dalokat, számtalan elismerés, hangszerelés, lemez és kooperáció született az elmúlt években.

Mottója: "Létünk az alkotás".

Takáts Eszter a Veszprémi Utcazene Fesztivál korábbi nyertese, a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának karvezetői szakán végzett pécsi dalszerző, énekes, gitáros. A szólóban és zenekari felállásban is színpadra lépő előadóművész gyerekkora óta foglalkozik zenéléssel (tizenöt éves korában került be a zalaegerszegi Free Time Band együttesbe, és a Canterina női Kamarakórusba, az egyetem alatt pedig tagja volt a Pécsi Kamarakórusnak, alt szólistaként is).

Első önálló kiadású lemeze a Rövidtáv címet viseli, második albumát a Gumizsuzsi zenekarral közösen adta ki (Kaucsuk Suzie), 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret… címet viseli. Sanzonos-jazzes-hippis dallamait, előadásmódját hasonlítják Koncz Zsuzsáéhoz és Suzanne Vegáéhoz is, mégsem lehet igazán besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem; ő maga „mezítlábas városi folknak” nevezi. A Petőfi Rádiónak köszönhetően sláger lett a Postás és a Drága idő című száma. 2011-ben jelent meg Keményvaj című EP-je (producer: Müller Péter Sziámi), amit hamarosan a Karcos üdvözlet album követett. Bár Takáts Eszter általában saját dalait adja elő, az új lemezen szerepel egy megzenésített Halmai Tamás-vers is.Cseh Tamás-emlékesteken is fellépett, továbbá a Karcos üdvözleten a Göröngy dal című szám is Cseh Tamás emlékére íródott.

2012-ben indult Nem a jutalomért… című koncertsorozata, amelyek magyarországi templomokban kerültek megrendezésre. Ugyanebben az évben alakult meg a CATSANDOX formáció, amellyel a nyári fesztiválszezont játszotta végig. A zenekarhoz csatlakozott Müller Péter Sziámi költő, énekes, valamint Kirschner Péter szólógitáros.

A Takáts Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent Hét, Remény, Szeretet című hetedik albumának élő megszólalása is zenekari lehessen. Kirschner Péter, az Európa Kiadó akkori szólógitárosa hangszerelte ezt az első lemezt, a zenekart ketten alapították. Még akkor ősszel kiadtak egy Időutazás című háromszámos EP-t, amelyről a Fluorral közös Teremtés című dalhoz klip is készült. Együtt vették fel a „big maxi” Elmennék 3 dalát, köztük a Karafiáth Orsolyával közösen írt Oldást. Eszter és Orsolya a Rájátszásban talált egymásra, és már az előző EP-n is szerepelt zenekarosított közös daluk (Őzszem). Majd kijött ezzel a formációval is egy nagylemez: „Ha túl közel vagy” (2015) címmel. Ezután a zenekar feloszlott, és teljes megújulás után új tagokkal megalakult a Takáts Eszter és Zenekara (2016-) többek között a Punnany Massifból ismert Czimerman Csaba dobos jelentős részvételével. Több kislemez és egy dupla nagylemez („Bocsáss meg” 2017) jelent meg két év leforgása alatt, a zenekar több klipet is forgatott.