A Líceumi Nagykönyvtár földszinti termében, a Templom utca 17. szám alatt szombaton az érdeklődők is megismerhették a Kutas Életműhelyt. A sarokban ott áll Kutas László munkaasztala, éppen úgy, mintha gazdája csak néhány percre ment volna el, a kisplasztikák, a bájos nőalakok pedig hívogatnak, hogy egészen közelről is vegyük őket szemügyre.

Az avatáson Kutas László számos barátja és tisztelője összegyűlt a műemléképület udvarán.

Fotó: Bódvai Ildikó

Kutas László több mint ötven köztéri szobra látható Sopronban

- Kutas László kifejezett akarata volt, hogy halála után abban a városban, ahol több mint ötven köztéri szobra áll, a kisplasztikái is legyenek összegyűjtve. Nemcsak Sopronnak van ebben szerepe, hanem a Líceumhoz való kötődésének is. A feladatra alapítványt hoztak létre örökösei, a kuratórium pedig összegyűjtött már közel nyolcvan kisplasztikát, ez lett a Kutas Életműhely alapja - mondta el Tölli Balázs, a most először nyilvánosság elé lépő Kutas László Kulturális és Művészeti Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Líceum igazgatója. Megköszönte a szentendrei Kutas Galéria vezetőjének, Gádor Emil Zsoltnak is támogató közreműködését. Az alapítvány kuratóriumának tagjai - Kutas Diána, Sterlik Ildikó, Szendrei Krisztina, dr. Varga Éva, és Tölli Balázs - azt vállalták, hogy gondosan őrzik a szobrokat, gyűjtik a dokumentumokat, keresik a társművészetekkel a kapcsolatokat, és természetesen be is mutatják a gazdag életmű részleteit.