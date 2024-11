- Egyáltalán nem gondoltam arra, hogy valaha könyv formájában jelennek meg a gondolataim. Az elmúlt tizenöt évet a média különböző területein töltöttem, de az egyik napról a másikra megszűnt a munkám. Ez egy óriási űrt hagyott bennem, a kreatív énem nem hagyott nyugodni - kezdte Imre Andrea az igaz történetek feldolgozásából született könyvének közelmúltbeli soproni bemutatóján.

A könyvbemutatón Rázó László beszélgetett Imre Andreával, és olvasott fel részleteket a kötetből, melybe a fantázia szüleménye és igaz történetek is bekerültek.

Fotó: Bódvai Ildikó

A novellák részben igaz történetek, részben kitaláltak

- Folyamatosan kerestem a lehetőséget, de a szakmában nem tudtam elhelyezkedni, mert időközben alaposan megváltoztak a körülmények. Először blogot írtam, a legegyszerűbbnek az írás tűnt, és szerettem volna egy podcast műsort is, amiről még nem tettem le teljes egészében. Humoros dolgokkal kezdtem, elő is adtam a rövid történeteket. Ebben Sövegjártó Áron soproni születésű, Budapesten élő színész segített, aki az egyik órán azt mondta: benned van egy drámai vonal is! Akkor beszéltem nyíltan arról, hogy igen, vannak ilyen írásaim a számítógépemen, és el is határoztuk, hogy hangos novellák formájában közkinccsé tesszük. A novellák részben megtörtént eseményeket tartalmaznak, részben kitaláltak, és az is előfordult, hogy csak elcsíptem egy beszélgetést, és abból született egy új történet. Az Andreanovellák című Youtube csatornámat, ahová saját írásaim kerültek fel, tavaly indítottuk. Minden várakozást felülmúlt a hallgatottság, most tartok 47 ezernél, ami ebben a műfajban szép teljesítmény és jók a visszajelzések - részletezte Andrea. Hozzátette, a sikeren felbuzdulva gondolták, hogy könyv formájában is megjelentetik a novellákat, hiszen sokan még a klasszikus módon szeretnek olvasni. Azt is elmondta, nagyon megtetszett neki az önkifejezésnek ez a módja, és már gyűjti a következő kötetre való anyagot.

Imre Andrea Sopronban a Kisalföld szerkesztőségében kezdte a pályáját, majd a Rádió Sopron, aztán pedig az MTV Regionális Stúdiója következett. Jelenleg Budapesten él, de mindig örömmel jön Sopronba. A múlt pénteki könyvbemutatót követően Stand-up másképp címmel a Civitas Pinceszínházban tartott önálló estet.