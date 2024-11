– Ez egy önszerveződő kezdeményezés, ami a fesztiválközpont együttműködésével valósul meg, amelynek célja, hogy Győr belvárosa szervesebben kapcsolódjon az adventi rendezvényekhez. Az év 365 napjában szeretett városunkban üzemelő belvárosi vendéglátóhelyek már több programot szerveztek a Lima csapatának segítségével, így hozzánk fordultak segítségért, hogy a hideg miatt ne fagyoskodjon senki – tudtuk meg Varga Vikitől, a Lima Pub egyik tulajdonosától, a kezdeményezés szervezőjétől.

Hideg időben jól jönnek majd a belvárosi melegedő pontok.

Fotó: Csapó Balázs

Hideg is lehet Advent idején

– Kidolgoztunk egy 10 pontos projekt tervet a belváros és az Advent Győrben kapcsolódási lehetőségeiről, amelyből az idő rövidsége miatt idén ezt az egy pontot valósítjuk meg. "Adventi melegedő- és frissítő pontokat" hozunk létre. Azért javasoltuk ezt a lehetőséget, mert az adventi vásár alatt nagyon sokan megfordulnak a belvárosban nem csak győriek, hanem az agglomerációból és akár külföldről is. Lehet hideg is, hiszen tél van már. A nyilvános illemhelyek este 10 órakor már bezárnak sajnos. Nem megkerülhető tehát az év során sem, hogy akinek szüksége van rá, az a vendéglátóhelyek wc-jét használja. Arra gondoltunk, hogy az a vendéglátó hely, aki vállalja a melegedő- és frissítő pont üzemeltetését, az az üzlete ajtaján el is helyezhessen egy tájékoztató táblát, ami erről informálja a betérőket. Ezekről a helyekről nem fogják kinézni a betérőket. A város forgatagából kiszakadva meg lehet igazítani a sminket, lehetőség nyílik bárkinek felmelegednie, valamint a wc térítésmentes használatára is – sorolta Viki, mi is az a melegedő pont.

Télen sok vendéglátóhelyen kínálnak a kávé mellett

teát,

forró csokit,

de akár forralt bort is,

így a helyi kínálatot is végig lehet kóstolni. Persze erre vonatkozóan nem lesz elvárás a résztvevő helyszíneken. Aki a belvárosban jár, az nem csak a faházak kínálatát nézheti meg, hanem megismerheti a vendéglátó helyeket, ahova máskor is visszatérhet az év bármely szakában. Viki létrehozott a győri vendéglátós vezetőknek egy zárt facebook csoportot, amit egy szakmai platformnak szánt a város vendéglátó egységei számára, ahova folyamatosan várják az új belépőket. Itt meghirdette az elképzelésüket, amelyre bárki regisztrálhatott. Felhívásukra idén 10 belvárosi vendéglátóhely vállalta az "Melegedő pont" feltételeit.