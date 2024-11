Kétségtelen, hogy a soproni színház idei évadának egyik legjobban várva-várt darabja a Hair musical. A világhírű darab ma is aktuális társadalmi kérdéseket boncolgat a 60-as évekbeli hippimozgalom szemüvegén keresztül, akik a vietnami háború ellen emelik fel szavukat a behívóparancs megtagadásával is. A musical nyáron debütált a Barlangszínházban, ahol teltházas nézőközönséget nyűgözött le a stáb. Most kisebb változásokkal a Soproni Petőfi Színházban is bemutatnak, melynek premierje november 30-án lesz. Ezúttal darab főszereplőjét, Bergert Bot Gábor és Szaszák Zsolt felváltva személyesíti meg.

Hair musical premier: a Bohém New York-i hippitársaság eleveníti fel a vietnámi háború elleni harcot a soproni színpadon november 30-tól. Fotó: P.F.

Siker siker hátán

A csütörtöki sajtótájékoztatón Kiss József, a Soproni Petőfi Színház igazgatója kiemelte, a gondolat, hogy Sopronba mutassák be a Hairt gyorsan megszületett. - A darabnak van már előélete, amely Zalaegerszegen és Fertőrákoson is sikert aratott. Fontosnak tartom, hogy a háború ellen felemeljük a szavunkat valamilyen formában. A színészeknek ez adatott, hogy a színpadon, a közönség előtt szólalunk fel egy olyan darabbal, amely mindegyikünk szívében-lelkében benne van - részletezte Kiss József. Hozzátette, mozivásznon is bemutatott Hair-rel 20 éves korában találkozott, amely minden olyat megtestesített, amit a szabadságról gondolt akkoriban.