Névjegy:

Jordan James Bridge többszörösen díjnyertes, angol koreográfus és előadóművész, aki a tánc közvetítő erejét nem csak a színpadon, de a film- és a divatiparban is használja. A London Contemporary Dance School elvégzése után, előadói karrierbe kezdett. Olyan társulatokkal dolgozott, mint az Alexander Whitley Dance Company, a Tavaziva Dance, a Michael Clark Company és Wayne McGregor társulata. Első koreográfiáját 2017-ben készítette el: GAIA címmel a Lift Off Dance Fesztiválra, ezzel egy időben egy többszörösen díjnyertes táncfilmet is, „Us” címen, amelyet világszerte vetítettek.