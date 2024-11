A koreai koreográfus hasonló elven kezdte el összeállítani a koreográfiát, mint korábban. -Mindig arra törekszem, hogy megpróbáljak valami olyan motivációt ébreszteni a közönségben, amely által az előadás végére magukba is néznek. Ennek a produkciónak is a címe: Tükör, valamint a mozdulatokkal is azt próbálják majd a táncosok bemutatni, milyen is az amikor objektíven szemléljük saját magunkat egy tükörből. Szeretném, ha az előadás elérné hatását és miután lemegy a függöny a nézők haza felé sétálva maguknak is kérdéseket tennének fel - fogalmazott Kim Jung-a, aki maga is egyfajta önismereti utazásnak élte meg a győri munkát.