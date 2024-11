A magyar táncművészeti életben, a magyar tánc történetében és Győr kultúrtörténetében egyaránt mérföldkőnek számított, amikor 1979-ben a Magyar Állami Balettintézet végzős osztálya úgy döntött: együtt maradnak és társulatot alapítanak. Ekkor született meg, épp ma 45 éve a Győri Balett. Ügyüknek megnyerték Markó Ivánt, aki búcsút mondott Maurice Béjart világhírű együttesének. A városba jött, s az együttes vezetője lett. 1991-ben az alapító igazgató távozásával Kiss János vette át a társulat vezetését, s ezzel új korszakhoz ért a győri együttes.

Trisztán és Izolda előadás részlet. Fotó:Bánkuti András

Vezetőváltások a Győri Balettnél

A társulat a vezetőváltás után is képes volt megújulni, évről évre emelni a művészi mércét, egyre szélesebb horizontot tárni közönsége elé. Az elmúlt két és fél évtized kitartó művészi munkáját újabb sikerek koronázták.

2015-ben Velekei László volt táncművész művészeti vezetőnek való kinevezésével ismét új korszak köszöntött be a társulat életébe. Majd Kiss János átadta a stafétát, és 2020. július 1-jével a társulat harmadik igazgatója Velekei László lett.

Mára a Győri Balett a magyar táncélet egyik meghatározó együttese. Repertoárja felöleli a táncművészet szinte valamennyi ágát a klasszikus balettől a kortárs táncig, a táncszínháztól a gyermekprodukciókig.

Megalapítása óta kevés szeglete van a világnak, ahol ne lépett volna fel: a New York-i Joyce Theatre, a londoni Queen Elizabeth Hall, a milánói Scala, valamint Bécs, Athén, Párizs, Amerika, Japán, Kína, India, Oroszország, Dánia és Izrael közönsége is tapsolt már nekik. Több magyar nagyvárosban és hazai kulturális fesztiválon is sikerrel szerepeltek

Győri Balett 45 - Új imázsfilmmel és arculattal rukkoltak elő a jubileumi évfordulóra. Fotó: Jekli Zoltán

Győri Balett - Tánc ünnepét és színes kultúráját hozzák évről évre a városba

A hazai és külföldi visszhangok igazolják: premierjei társasági élményszámba mennek, a Győri Balett olyan együttes, amely örömet ad, megrendít, elkápráztat. A 45 év alatt 170 bemutatót, 2854 előadást, 2 millió feletti nézőt tudhatnak maguk mögött, és 192 várost, ahol fellépett az együttes.

1998 óta a Magyar Táncfesztiválok, majd a Gyermek Táncfesztiválok szervezőjeként tradícióvá tette a tánc ünnepét nemcsak városi, hanem régiószinten is. A rendezvény a magyar táncművészet legnagyobb ünnepe, ahol a műfaj széles palettája mutatkozik be a klasszikus és kortárs stílusoktól kezdve a néptánc, a társas- és élménytáncokon át a mindenki által befogadható és követhető városi folklórig.