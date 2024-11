Mózes Anitának pasis csapatot sikerült összehoznia: Ungvári Istvánnal, Rupnik Károllyal, Bródy Norberttel, Gyimesi Ádámmal és Kalivoda Imrével készülnek az estére, a győri színház próbatermében. Rendezőjük és a dráma írója is Móczár Bence lesz, aki tavaly akkora sikert aratott első Dráma a Szalonban versenyén, hogy rögtön bezsebelte a legjobb rendezőnek járó elismerést Mona című előadásával. Sőt a közönséget is sikerült meggyőznie, hiszen a legjobb előadásért járó díjat is bezsebelte tavalyi csapatával.