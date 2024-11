A kortárs drámák, olykor vicces színdarabok alapja ezúttal Nagy Zoltán sörcsapoló mester története lesz, akinek karrierje egy vidéki kiskocsmából, a Vasfüggöny Italboltból indult. Mikor sorra nyerte a sörcsapoló versenyeket felfigyelt rá a pilzeni sörgyár is, végül 325. tapsterként (sörcsapoló mesterként) megkapta a kitüntető címet. Tavaly óta büfékocsijával járja az országot, hogy minél szélesebb körben népszerűsítse a cseh sörkultúrát. Nem csak a csapolás, de a habok mestere is, valamint kézjegyét is otthagyja a korsókon. Rekordot tart a vágott sörök között, ugyanis ő az egyetlen, aki három felé tudja vágni. Győrben közkedvelt figura, a Sörpatikában saját csappal is büszkélkedhet. Nagy Zoltán is izgatottan várja mi sül ki saját történetéből péntek estére. Egy biztos, hogy ott lesz a közönség sorai között.

Varga Ottó főszerkesztő és Bakos-Kiss Gábor színházigazgató húzta ki az idei Dráma a Szalonban est címét. Fotók: Molcsányi Máté

A bemutatókat követően már csak a zsűri és közönség kezében lesz, hogy idén ki nyerheti el a Legjobb előadás, rendező, színész , színésznő, valamint ígéretes pályakezdő címet. Ezek mellett az est folyamán a Széchenyi István Egyetem különdíját is átadják majd.