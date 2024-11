- Milyen jellegű kérdésekre?

- Például arra, hogy az ábrázolt személy hogy néz ki? Mit akar magáról megmutatni, vagy mit akar leplezni? Mit tár fel az utókor számára?

- Alapvetően minden portré arról szól, hogy mit akarunk magukról megmutatni és valójában milyenek vagyunk.

- Egy igazán jó kép mind a kettőt megmutatja. Akár leleplező is tud lenni.

- A névjegykártyáján szerepel, hogy igazságügyi festményszakértő. Hogy kell ezt a munkát elképzelni?

- Vannak peres ügyek. Például valaki megvesz egy festményt ötvenmillió forintért és felvetődik a gyanú, hogy hamisítvány. Meg kell nézni, hogy valóban hamisítvány-e, tényleg becsapták-e a vevőt, vagy nem? Megér annyit a kép, vagy nem? A gyakorlatban ez úgy történik, hogy megkérdezik, vállalok-e az adott ügyben szakértést? Amennyiben igen, elküldik az anyagot, majd elmegyek megszemlézni a képet. Van, hogy magánlakásra, letéti helyre, vagy éppen a rendőrségi irodába. Én a véleményt fogalmazom meg, a következtetést a bíróság vonja le.

- Mi alapján lehet teljes bizonyossággal megállapítani, hogy egy műalkotás eredeti-e?

- Az ismereteim és az adott életmű ismerete alapján. Olyan külső jegyekre figyelek, amiket más nem vesz észre, de én igen. Már egy vonalnak a húzása, egy színfolt felrakása is árulkodó tud lenni. Gondoljunk csak bele, egy lótenyészetben a szakember azonnal látja, hogy melyik csikóból lesz jó versenyló. Én nem látom, mert számomra mindegyik egyforma. A festményekkel is hasonló a helyzet.

Bellák Gábor

Fotó: Szalay Károly

- Igen sokrétű a munkája. Mit szeret benne a legjobban?

- Mindig is képekkel foglalkoztam, kiállításokat rendeztem, tanulmányokat írtam. Most is megjelenés előtt áll két-három tanulmányom. Hetente írok a Magyar Nemzeti Galéria Facebook-oldalára a galéria egy-egy műalkotásáról rövid posztot, ami minden szerdán nyolc órakor jelenik meg. Már megy hat éve a sorozat. Most ezt szeretem a legjobban. Gondolkozni kell, hogy miről írjak, van-e például valaminek aktualitása? Igyekszem olyan témákat választani a gyűjteményből, amik nincsenek annyira szem előtt. Van olyan alkotás, amiről még soha nem írt le senki semmit, én voltam az első, aki véleményt fogalmazott meg róla.