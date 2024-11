Jubileumi kiállítás nyílt a csornai könyvárban Ángyán Csilla fazekas munkáiból. A csornai Ángyán Csilla fazekas, népi iparművész pályafutásának harminc évét „foglalta össze” a tárlaton. A Lelkem virágai című bemutató december 20-ig látogatható. „Mindig nagy öröm Csilla kiállításait bemutatni, és ma ismét egy csoda született. Valóra vált egy újabb álom. Gyönyörködhetünk alkotásaiban, az elmúlt harminc esztendő gyöngyszemeiben” – ajánlotta a közönség figyelmébe a kiállítást Szalayné Galambosi Tímea, a házigazda intézmény igazgatója.

Ángyán Csilla fazekas, népi iparművész harminc év remekeit mutatja be. Fotó: Cs. K. A.



Ángyán Csilla fazekas kiállítása

Ángyán Csilla már fiatalként is a fazekaspályára készült. A döri Völcsey fazekasdinasztia tagjaitól és műhelyeikben sajátította el az alapokat. Saját műhelyét 1994-ben nyitotta meg. Alkotásai a helyi, rábaközi hagyományokat őrzik, de a ma igényeit is kielégítik. A csornai alkotó tagja a Kisalföldi Népművészek Egyesületének. 2004-ben megkapta a Népművészet Ifjú Mestere címet, 2006-ban népi iparművész lett. Pályája során számos kiállításon mutatkozott be és rangos kitüntetéseket is kapott. 2014-ben elnyerte a Kézműves Remek díjat, ugyanebben az évben megkapta a „Csorna városért” emlékérmet, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának elismerő oklevelét a rábaközi fazekashagyományok ápolásáért. Munkássága felkerült a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Értéktárba. Az elmúlt években az Aranyfonal Rábaközi Kézműves Egyesület elnökeként igyekezett szervezni a térség „kézműveséletét” és támogatni a helyi alkotókat.

A kiállítás megnyitóján Ángyán Csilla munkásságát dr. Nagy-Pölös Zoltán néprajzkutató, nyugalmazott körmendi és szombathelyi múzeumigazgató méltatta. „Ángyán Csillát a kreativitás és az innováció jellemzi pályakezdése óta. Az utóbbi szűk tíz esztendőben, amióta a Rábaköz szabadrajzú gyapjúhímzésében rejlő lehetőségeket felfedezte, új műfajt hozott létre, ami csakis rá jellemző. Ilyet a régi fazekasok nem készítettek” – mondta róla.

- Ángyán Csilla 1989-ben Csornán ellátogatott, úgyszólván betévedt a Dörből 1947-ben Csornára költözött Völcsey József, a város hosszú ideig egyetlen fazekasmesterének Prépost u. 47. szám alatti műhelyébe és ott ragadt. Mint vallotta: megfogta a nedves agyag illata, a műhely miliője, a teremtő alkotás örömteli folyamata, az ősi mesterség gyakorlásának vágya egy életre elkötelezetté tette. A sárból való teremtés mítosza oly régi a fazekasság történetében, hogy az 1633. évi győri fazekascéh pecsétnyomóján a megszokott dobkorongra helyezett korsó, vagy fazék helyett az első emberpár a tudás fajával együtt látható. A legrégibb magyar nyelvemlékünk szavai,,Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc. ysa pur es chomuv uogmuc."-minderre a hitre világos magyarázatot adnak. Ángyán Csilla Völcsey Józsefet tekinti tanítómesterének, akitől - megismerve technikai tudását,- egy év alatt elsajátította a fazekasság alapfogásait, megismerve a döri fazekasság hagyományos termékeit. Az ö biztatására jelentkezett a kaposvári Iparművészeti Szakiskolába, kerámiaformázó szakra, ahol 1990-1992 között tanult,majd 1993-ban egy évig szakmai gyakorlatát a döri Völcsey Lajos műhelyében inaskodva töltötte el. Ekkor elhatározta, hogy főállású fazekas lesz. Azt érezte, és érzi ma is, hogy soha nem tudná megunni ezt a mesterséget, hiszen végtelen a lehetőségek tárháza, annyiféle kerámia létezik-mondta a művészről dr. Nagy-Pölös Zolán. - Ángyán Csilla önálló műhelyalapítása 1992. évi házasságkötésével fonódott egybe. Szülei anyagi támogatásával megkapta azt a régi öreg házikót az állomás közelében, amit már régebb óta nézegetett. A harmincas években még sütödeként használt épület padlásterén életterüket alakították ki férjével, Kovács Zoltánnal, az alsó szinten pedig műhelyt rendeztek be, melynek felszerelése ebben az időben még elég alapszintű volt. Lábbal hajtott korongját sógora készítette, villany égetőkemencére ekkor még nem tellett. Két évig Győrbe járt át, a korán elhunyt jóhírű Som János kerámia művész leányai számára bedolgozott, cserében náluk égethetett. 1994-ben a szocpolt igénybe véve került pénz a vágyott villanykemencére, így véglegesen önállósodott. Belépett az IPOSZ-ba, 1996-ban felvételt nyert a Kisalföldi Népművészek Egyesületébe, ez időtől kezdve zsűrizteti alkotásait. 1997-ben megszületett Kristóf, 1999-en pedig az ikrek, Flóra és Marci. Szűk lett a kicsi ház. 2000-ben eladták, elcserélték egy nagyobbra. A Kórház utca 8. szám alatti épület lett otthonuk és műhelyük. Az első tíz esztendő a pályakezdés nehéz időszaka volt, de férjére, családjára, minden körülmények között számíthatott, számíthat a mai napig. Ángyán Csillát fazekassága korai szakaszában a rábaközi fazekas hagyományok inspirálták, hiszen közelről megismerte formavilágukat, de a csornai múzeum kiállításán, raktárában is kutathatott. A rábaközi egyszerű, funkcionális edények alig díszítettek. Eleinte éppen ez vonzotta. Pályája kezdetén nem gondolta, hogy idővel az edényfestés felé fordul. Régi tejesfazekak, aratókorsók álltak közel hozzá, a tekintetét a kiégetett agyag színe fogta meg. A konyhai használati tárgyak sem igényeltek különösebb díszítést, sokáig natúr, mázatlan edényeket készített. Hagymatartókat,csuprokat is, amiket csak egyszer kellett kiégetnie. Kivételt képeztek a kuglófsütők, díszesebb sütőedények. A hagyományos formák megtartása mellett kifejlesztett egy saját motívumkincset, készített egy mintakollekciót, ami passzolt a rábaközihez.Edényein mértéktartóan a rozmaringágas, pöttyös-kisvirágos minták jelentek meg.