A „belváros és a kamara angyalai” idén is az adventi vásár Jótékonysági Faházában várják az adományozókat december 7-én szombaton és december 8-án vasárnap a jótékony forintokat pedig adventi díszekkel, apró ajándékokkal köszönik meg.

Koroncó ünnepi készülődése

Az Összefogás Koroncóért Egyesület 2004. év óta működő civil szerveződés, mely a település fejlődésének érdekében felvállalta a gazdasági, kulturális, környezet- és természetvédelmi, szociális kezdeményezések felkarolását, egyes programok önálló elindítását, megvalósítását. Kiemelt célként tűzte ki a településen élők közösségi összetartozásának erősítése érdekében kulturális szabadidős programok szervezését, lebonyolítását. Minden évben a karácsony várás időszakában közreműködnek az ünnepi programok előkészítésében, lebonyolításában.

Az önkormányzat Mikulásjáratot indít a Koroncói Önkéntes Tűzoltó Egyesület segítségével, amely során a szerkocsit feldíszítve végigjárják a település utcáit, egy-egy csomagot átnyújtva a gyermekeknek. Ez a kezdeményezés pár éve sikeresen működik, melyhez a tavalyi évben az egyesület forralt bor és tea, zsíroskenyér és forró csokoládé kínálással várja az utolsó megállónál a falu apraját-nagyját.

Startup szerdák

A StartITup Győr Egyesület következő eseményüket a dr. Kovács Pál Könyvtár – Kisfaludy Károly Könyvtárban tartják

december 4-én 17:30-as kezdéssel. Mit kell erről tudni? : Veled változunk, Veled fejlődünk – csatlakozz hozzánk az évzáró Startup Szerdán, és légy részese a Start IT up Egyesület megújulásának! Az elmúlt 7 évben a Startup Szerda események mindig arról szóltak, hogy együtt inspirálódjunk és fejlődjünk közösségben és egyénileg is. Hisszük, hogy a legjobb megoldások közösen születnek, ezért a Te véleményedre is szükségünk van – sőt, a barátaidéra is! Bejelentjük új irányvonalunkat, amit a közösség visszajelzései alapján formálunk tovább – hozd magaddal az ötleteidet és inspirálj minket! Mi nem előírjuk az irányt, hanem közösen találjuk ki, merre tovább – Startup Szerda: interaktív játékok, véleményformáló beszélgetések, és kreatív networking egy helyen.

spHERe Traccs eseményük ezúttal december 10-én a Café & Bistro ’857 (GYMSM KIK kávézó) helyszínen rendezik meg 18 órai kezdéssel. Egyre több és több digitális eszköz, termék, applikáció jelenik meg, amelyeket, ha jól használunk óriási segítség lehet a munkában és a magánéletben is. De tudjuk, hogy nagyon könnyű elveszni a digitális dzsungelben - ezért próbálunk most közösen jó tapasztalatokat megosztani egymással! A decemberi Traccson szuper beszélgetések várnak - közös és asztaloknál történő kisebb csoportokban, majd közös megosztó körökön keresztül és persze digitális eszközöket is segítségül hívva.