November 30-án, szombaton, 19.00 órakor a lakótelep Szent Imre templomában jótékonysági adventi koncertre várják az érdeklődőket – mondta el Tóth Éva tanácsnok, a Jereván Településrészi Önkormányzat elnöke. A belépés ingyenes, az önkéntes adományokat a Szent Imre templom közösségének adják a karácsonyi szeretetcsomagok céljára. A Soproni Pendelyes Együttes, a soproni Petőfi Sándor és AMI diákjai és Fajkusz Attila tanítványai Karácsonyi várakozás című műsora teremti meg a karácsonyvárás néphagyományokban megjelenő hangulatát.

December 1-jén, advent első vasárnapján, 16.00 órakor felgyúl az adventi gyertya első lángja. Hosszú évek hagyománya, hogy a Jereván lakótelepi gyertyagyújtás a karácsonyvárás köztéri ökumenikus alkalma is a lakótelepen. Idén Németh István római katolikus, Somogyvári Flóra evangélikus-, és Barta Lívia református lelkészek közvetítik advent üzenetét az érdeklődőknek. Fellép a Lővéri Nyugdíjas Klub és a Fajkusz Banda. A Jereván lakótelep adventi koszorúja a szolgáltatóház átriumában hirdeti karácsony közeledtét.

Az Advent a Jerevánon eseménysorozat keretében ovi-Mikulást, jótékonysági könyvvásárt, a nyugdíjasklubban folklórdélutánt is szerveznek Advent idején. A közösségi összefogást jelzi, hogy a Jereván adventi koszorújára a lakótelep közösségei a várakozás hetei alatt karácsonyi díszeket is hoznak és helyeznek el. A karácsonyvárás időszakát a Jereván lakótelep betlehemének kihelyezésével is szeretnénk a közösséget a várakozás meghittségében összekovácsoló élményévé tenni – tette hozzá Tóth Éva, a körzet önkormányzati képviselője.