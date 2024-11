A győri Széchenyi István Egyetem magas színvonalú oktatási és kutatási tevékenysége mellett a régió kulturális életéből is kiveszi a részét. Rendszeresen ad otthont kiállításoknak, koncerteknek, Művészeti Karán a jövő zenészeit, designszakembereit képzi, augusztus óta pedig a Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium is a fenntartásában működik. Kínálatában a Magyar Táncművészeti Egyetem kihelyezett táncos és próbavezető szakja is megtalálható, amely a Győri Balett-tel közösen valósul meg.

A világhírű társulat idén alapításának 45. évfordulójára sokszínű, „Veled teljes!” című közösségépítő programsorozattal készül. A „születésnap” adta az apropót, hogy a Győri Balett és a Széchenyi-egyetem között régóta meglévő szoros kapcsolatot a két fél együttműködési megállapodás aláírásával emelje magasabb szintre.

A partnerség célja a táncművészeti képzésben részt vevő fiatalok életpályamodelljének megvalósítása, valamint a táncművészeti képzés regionális központjának közös kialakítása. Az együttműködés kiemelten érinti az oktatás- és képzésfejlesztést. Az egyetem emellett vállalja, hogy a jövőben a „tánc és balett” bekerül a hallgatók választható testnevelési tárgyai közé.

Velekei László, a Győri Balett igazgatója, dr. Lukács Eszter, az egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese, valamint dr. Filep Bálint, az egyetem elnöke írta alá a megállapodást.

Fotó: Adorján András / Forrás: SZE

A felek közös eseményekkel és nemzetközi brandépítésük kölcsönös támogatásával is erősítik a hosszú távú partnerséget.

Győr és régiója kulturális életének fejlődéséért az egyetem és a balett-társulat fiatalokat érintő népszerűsítő programokat szervez, amelyek hozzájárulnak, hogy közülük minél többen megszeressék a táncművészetet.

A Széchenyi István Egyetem és a Győri Balett egyaránt azért dolgozik évtizedek óta, hogy Győr és Magyarország a nemzetközi térben is látható legyen. Büszkék vagyunk arra, hogy olyan világhírű társulattal fűzhetjük szorosabbra együttműködésünket, amely intézményünkhöz hasonlóan a minőség elkötelezettje. A ma kötött szövetség révén a jövőben kölcsönösen erősítjük egymást annak érdekében, hogy magas színvonalú tevékenységünkkel még inkább tudjuk szolgálni a térséget és hazánkat

– mondta az ünnepségen dr. Lukács Eszter, az egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese.