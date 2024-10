- Azért alakult a zongoraklub, hogy az amatőr zongoristáknak bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk. Egy-egy ilyen szereplés ugyanis okot és motivációt ad az otthoni gyakorlásra, hogy fejlődjünk és egyre magasabb szintre jussunk. Extra jutalom, hogy ezeken az alkalmakon nem csak amatőrök lépnek fel. Bemutatkozott például Varga Gábor, aki már fellépett a Carnegie Hallban és Horváth-Szarka Ábel is a klubunk tagja. Egy ingyenes lehetőségről van szó, nem kell tagdíjat, vagy belépőt fizetni - mondta lelkesen a most 82 éves dr. Richard von Fuchs, aki 1990-ben költözött Magyarországra és kezdett angolt tanítani a soproni egyetemen. Igen sokoldalú személyiség. St. Louisban született és a New York állambeli Niagara Fallsban nőtt fel. Diplomáját a Colorado és a Rhode Island Egyetemen szerezte, majd jóval később a Bécsi Egyetemen PhD fokozatot szerzett. 1971-ben Kanadába költözött és ott telepedett le.

- Kellemes életem volt Kanadában, mégis ide jöttem, hogy a végzettségemnek megfelelő állást találjak. Ez sikerült, nyelvtanár lettem az egyetemen. Harmincnégy éve élek Sopronban, megnősültem és van egy felnőtt fiam. Hobbiként mindig is szerettem a zenét, hat éves korom óta zongorázok és zeneszerzéssel is foglalkozom. Korábban Kanadában és Sopronban is énekeltem kórusokban, Bécsben pedig egy ír pubban. Jelenleg az evangélikus templomban énekelek az istentiszteleteken - mesélt az életéről a muzsikus lelkű nyelvtanár. Richard von Fuchs sokszínű személyiségét bárki megismerheti a Youtube-on és country-dalokat is hallgathat tőle.

A zongoraklub havi egy alkalommal tart összejövetelt

- Azokat a zenebarátokat várjuk a zongoraklubba, akik szeretnének összejönni, beszélgetni és játszani egymásnak, meghallgatni a másikat. Havi egy alkalomról van szó, amikor is mindenki elhozhatja kedvenc darabját, kottáját, legyen szó jazz, vagy klasszikus darabról - tette hozzá Szekeres Kriszta, a Soproni Egyetem kulturális szervezője.

A következő alkalom október 10-én 18 órakor lesz a Ligneumban, amikor is minden korosztályból várják a zongorát szerető zenebarátokat.