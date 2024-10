Vígjáték főszerepében Széles Tamás

A főszerepet, Turait, a mindent megoldó írót Széles Tamás alakítja, aki három évvel ezelőtt már játszott a soproni színházban. Németh László Széchenyi című darabjában a címszerepet formálta meg nagy sikerrel. Most visszatért a leghűségesebb városba: az Eltűnő ingerek című Pass Andrea-darabban novemberben, és most a Játék a kastélyban főszerepét is ő alakítja.

A próbafolyamatot már május végén elkezdte a stáb. Időközben sajnálatos módon elhunyt a darabban Almádyt alakító Mihályi Győző. Az ő szerepét Szabó Sipos Barnabás vette át.