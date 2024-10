- Gróf Széchenyi Istvánról az utókor az íróasztalánál dolgozó nagy államférfi eszményképét alkotta. A közvélekedés előtt kevésbé ismert tény, hogy életének egy jelentős részében hivatásos katonatiszt volt - fogalmazott dr. Brummer Krisztián, aki civil életében jogászként és politológusként dolgozik, emellett pedig évek óta Széchenyi életművének elkötelezett kutatója. Vasárnapi előadásában a lipcsei csata eseményeiről és benne gróf Széchenyi István szerepéről osztott meg érdekességeket a résztvevőkkel.

Dr. Brummer Krisztián nagycenki előadásán gróf Széchenyi István katonai pályáját ismertette.

Fotó: B.I.

-„Stefferl” az ifjú huszárkapitány, Napóleon időszakának kitüntetett hőse volt, aki 17 évet szolgált a császári és királyi hadseregben. Ebben a közel két évtizedben négy véres hadjárat és a kor legnagyobb csatája is szerepel, hiszen a világtörténelem addigi legnagyobb csatájának, a lipcsei csatának az egyik kulcsszereplője. A katonai és diplomáciai pályafutása során az orosz cárral, a bajor királlyal, Napóleon húgával és Wellington herceggel is találkozott - tette hozzá a had- és helytörténet lelkes kutatója. Előadása a gróf közvélemény számára kevésbé ismert, de kalandokban bővelkedő izgalmas életébe engedett betekintést.

Fotó: B.I.

Széchenyi Kultúr Café a virágházban

- A Széchenyi-kastély a Széchenyi Társaság soproni tagozatával és civil szervezetével közösen Széchenyi Kultúr Café néven indított ismeretterjesztő, irodalmi előadássorozatot a kastély egykori virágházában. Ennek célja, hogy ápolja a Széchenyi-örökséget. A lehető legjobban és legpontosabban szeretnénk megismertetni és megszerettetni a nagyközönséggel a legnagyobb magyart és korát. Ebben a sorozatban három előadást vállaltam. Az elsőben, év elején Széchenyi szerelmei címmel a gróf fiatalkoráról, viharos magánéletéről beszéltem. Most a katonai pályájáról és az abban fontos szerepet betöltő Lipcsei-csatáról, a harmadik előadásban pedig, jövő év áprilisában, a döblingi időszakot mutatom be - tette hozzá dr. Brummer Krisztián, aki Széchenyi életművében az eszmeiség, a tett és a példamutatás egységét tartja legfontosabbnak.