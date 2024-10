Shakespeare Szentivánéji álmát a Győri Nemzeti Színház látomásként tűzte műsorra két részben. A főszereplő szerelmeseket alakító színészekkel és egyetemi hallgatókkal beszélgettünk legutóbbi podcast műsorunkban. Karácsony Gergely és Kovács Boglárka után, ezúttal Hajdu Tibor és Buvári Lilla volt stúdiónk vendége, akik Demetrius és Heléna bőrébe bújva nem kis feladatot kaptak az orosz rendezőtől. Meséltek a hónapokon át tartó próbafolyamatokról, az előadás tanulságairól és azokról a darabokról, melyekben a 2024/25-ös évadban biztosan láthatjuk még őket.

Podcast - Buvári Lilla és Hajdu Tibor a Győri Nemzeti Színház Szentivánéji álom című darabjában szerelmespárt alakít. Fotó: Molcsányi Máté

Hajdu Tibor idén rendezőként is debütál, mielőtt színpadra állítaná Szaffi című családi musicaljét a Dráma a Szalonban kortárs drámaíró versenyen is megméretteti magát Móczár Bence és Szabó Sebestyén László mellett. Gőzerővel készül első monodrámájára a III. Richardra, melyet a Padlásszínházban mutatnak be. Buvári Lillával szintén találkozhatunk a színpadon a Győri Könyvszalon idején, ugyanis idén jelentkezett a színész gárdába, valamint izgatottan készül az Evita győri bemutatójára is.

Hallgasd meg podcastunkat: