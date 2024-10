A lelkes csapat, akik ma is a Széchenyi István Egyetem Könyvtár és Levéltárában segítik az olvasókat és a tudományos munkát.

Fotó: Adorjan Andras

– Jelenleg 33 elkötelezett kollégával dolgozunk a folyamatos fejlődés érdekében – mondta el Tóth Csilla a könyvtár igazgatója, akinek szakmai munkáját idén augusztusban Magyar Ezüst Érdemkereszttel is elismerték. – 50 év után is vannak még célok és új kihívások is. Arra törekszünk, hogy a technológia gyors fejlődése, az átalakuló információs igények és az új kihívások tükrében könyvtárunk továbbra is a térség tudásátadásának központja maradjon. Az egyetem stratégiai céljaihoz igazodva

a klasszikus könyvtári szolgáltatások mellett a kutatásban is támogatást nyújtunk a hallgatóknak, az oktatóknak és a kutatóknak.

Ennek érdekében tudományos diákköri felkészítőket, kutatásmódszertani, valamint könyvtár- és adatbázis-használati képzéseket tartunk angol és magyar nyelven. Egy másik fontos terület, hogy PatLib irodánkban az érdeklődők szellemitulajon- és iparjogvédelmi tanácsadást vehetnek igénybe.