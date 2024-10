- A városról az első benyomásom az, hogy rendkívül kutyabarát. Az otthonommal ellentétben itt sokkal többen sétának állattal a városban. Viszont én is egy kisvárosból érkeztem, hozzá vagyok szokva a nyugalomhoz és a csendhez, ami Sopronra is jellemző, ez kifejezetten tetszik. A magyar gasztronómiát is elkezdtem felfedezni. Egy kollégámmal, aki négy évvel ezelőtt tanított Sopronban együtt kóstoltuk meg a lángost, illetve ettem már tepertőt is. Az biztos, hogy az itt töltött időm alatt otthonról a legjobban a rizs hiányzik majd, hiszen minden nap eszem, és ahonnan jöttem a jó minőségű rizstermesztésről is híres - részletezte Sato Kaszumi, aki már várja, hogy találkozzon a diákjaival. - Jónéhány diákom már küldött is üzenetet.

A szemeszter során szeretném azt a gondolatot elültetni az emberek fejében, hogy ha japánra gondolnak ne egyből az olyan nagyvárosok jussanak eszükbe, mint Tokió vagy Oszaka.

Szeretném, ha Japánról az olyan kisvárosok is eszükbe jutnának, mint Kazuno - fűzte hozzá.