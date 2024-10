Egy estére - és még két délelőtti előadásra, amely diákoknak szólt - ide varázsolta Hollywoodot, mégpedig a filmzenéken keresztül.

Hollywood Győrben

Fotó: Molcsányi Máté

Az Alex Johansson dirigálta koncerten olyan klasszikus filmek ismert taktusai csendültek fel, mint az Elfújta a szél, a Cápa, a Top Gun, a Forrest Gump, a Harry Potter, és a Jurassic Park. Fantasztikus volt élőben, nagyzenekarral hallani azokat a melódiákat, amelyekre filmnézés közben talán nem is figyelünk, de az élmény bizony csak ezzel lehet teljes.

A Győri Filharmonikusok megmutatták, hogy a filmzene önmagában is érték, csak ezeket hallva is képesek megelevenedni fejünkben a filmkockák, de azt is bebizonyították, hogy ezek zeneszerzői méltó utódai a nagy klasszikusoknak.