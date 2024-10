Győri Balett 45 - Új est és saját bérlet

Régóta cél, hogy az ifjúsági korosztályt is megszólítsák, most a jeles alkalomból szeretnék közelebb hozni leendő nézőikhez, ezért 10 középiskolában állítanak fel interaktív falat, ami elsőként a Széchenyi-egyetemen debütál. A képernyővel ellátott fal információkat ad a társulatról, történetükről valamint alap balettismeretekről, ezért egy balett rudat is felszereltek rá, hogy akár ki is lehessen próbálni ezeket a mozdulatokat.

November 9-én debütál a Győri Nemzeti Színház bérletében a két részes Tranzit est, viszont a Győri Balett saját bérletet is létrehoz, méghozzá Markó/Gombár bérlet néven - ezzel is emléket állítva a legendáknak. A bérletben 4 előadást láthatnak a nézők, a Peer Gynt és a GisL előadást, utóbbi végén beavató színház jelleggel a színpadra is felmehet a közönség. Végezetül a Nemzeti Táncszínházzal közösen létrehozott új estjük az Éva és Ádám lesz látható, melyet Szőllősi Kriszta és Darai Tamás, a negyedik pedig egy választható előadás lesz a 20. Magyar Táncfesztivál programkínálatából.