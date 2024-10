A jubileumi események célja, hogy megmutassák a Győri Balett folyamatos megújulását és a táncművészet iránti szenvedélyüket, aminek köszönhetően az együttes évtizedek óta jelentős szerepet játszik a magyar és a nemzetközi táncszíntéren.

Bajári Leventével és Jekli Zoltánnal, a Győri Balett művészeivel beszélgethetett Baloghné Pálfi Edina, a Krúdy-iskola igazgatója és Gasparek Ildikó, gyakorlati oktatásvezetője egy finom ebéd mellett. Fotó: Csapó Balázs

Ebéd a Győri Balett táncosaival

A programsorozat egyik különleges eseménye az „Ebédelj egy táncossal!” elnevezésű rendezvény, amelynek keretében az együttes nézői, követői között sorsolással kiválasztott szerencsés résztvevők exkluzív ebéd mellett találkozhatnak és beszélgethetnek a Győri Balett egy-egy táncművészével a Lamaréda étteremben. Az esemény házigazdája Bajári Levente Harangozó-díjas táncművész, az együttes művészeti asszisztense, aki moderálja a kötetlen beszélgetést.

- A jubileumi programok legfontosabb üzenete, hogy a közönségünkből közösséget, a közösségből közönséget formáljon. Ami a színpadon történik szubjektív, viszont igyekszünk kísérletezni. Szerettünk volna újabb kapcsolódási pontokat keresni, találni, ami reflektál a jelenünkre, művészetünkre. Valamint fókuszba állítani azokat a művészeket, akik a 45 éves Győri Balett jelenlegi tagjai - részletezte Velekei László igazgató, aki szerint azért is a Lamarédára esett a választás, mert itt tudnak az értékek találkozni.

Másrészt szerettünk volna lokálpatrióta szemléletet is képviselni, hiszen mi vagyunk a Győri Balett

- tette hozzá.

Bárki részese lehet az exkluzív Győri Balett beszélgetésnek, aki megebédel a Lamarédában az Ebédelj egy táncossal! alkalmak egyikén. Fotó: Csapó Balázs

Kulturális és kulináris élvezetek

Szabó László tulajdonos elmondta, hogy régi a kapcsolat a társulattal, 45 éve szoros partneri együttműködésben állnak, sőt az előző két igazgatót, Markó Ivánt és Kiss Jánost is gyakorta fogadták az étteremben. - Reményeink szerint alkalomról alkalomra egyre több vendéget köszönthetünk a beszélgetések idejére és nem csak egy gyors menüre ugranak be a vendégek, hanem hosszabb időt is eltöltenek nálunk. Hiszen nem csak azok lehetnek részesei a különleges alkalomnak, akik egy asztalhoz ülnek a művészekkel, hanem mindenki, aki eljön erre az egy órára. Hangfalak segítségével az egész térben részesei lehetnek kulturális-kulináris élvezetnek - fejtette ki Szabó László, aki azt is elárulta, hogy a meglévő étlapból szemezgetnek a vendégek, viszont decemberben új menüsorral rukkolnak elő.