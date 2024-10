"Csaltak már minket sokszor, sok helyre"

A töretlen sikerű musicalt a Vígszínház és a Pesti színház közös produkciójaként valósítják meg, ráadásul ebben a formában még sosem láthatta a közönség. Új, hatalmas díszletet terveznek, megduplázzák a tánckart és még több állatbőrbe bújt művész szerepel. Az 1996 január 18-ai ősbemutató óta 1435 előadáson vannak túl, Győrben az Arénában 2025. január 4-én, szombaton láthatja a közönség.

A győri állatkertben tartották csütörtökön A Dzsungel Könyve musical sajtótájékoztatóját, amely először lép ki a Pesti Színház falai közül. Fotó: Csapó Balázs

Magyarországon, magyar színpadon, egy színházban magyar musical még ilyen előadásszámban még nem futott. A különlegessége a produkciónak, hogy vannak olyan szereplői az előadásnak - igaz az idősebb generációból - akik a kezdetek óta színpadra lépnek estéről-estére, új karakterek bőrébe bújva. Ilyen Reviczky Gábor, aki Győrben is színre lép Balu bőrébe bújva

-hangsúlyozta a zenés mű rendezője. Hegedűs D. Géza elárulta, hogy eddig rajta múlott, hogy sosem lépett ki az előadás a színház falai mögül. - Csaltak már minket sokszor, sok helyre, de mindig úgy döntöttem, hogy maradjunk a Pesti színházban.

Hegedűs D. Géza az előadás rendezője, beadta a derekát és először Győrben mutajták be a nagysikerű Dzsungel Könyvét. Fotó: Csapó Balázs

Grandiózus helyszín

- Úgy gondoltam, hogy most kivételt teszek, hiszen hazánk egyik legszebb városában, Győrbe hívták a produkciót. Legmodernebb körülmények között lépünk színpadra, műszaki kollégákkal már felmértük a grandiózus helyszínt, az Audi Aréna adottságait. A musicalt a győri színpadhoz adaptálom, a szcenikusok már dolgoznak a nagyobb díszleten - ismertette.

Decemberben háromszor próbálnak majd a Víg Színház színpadán, hogy megtapasztalják a kibővült csapattal milyen lesz az óriásdíszletben próbálni.

Ennyi farkas és majom még sosem volt egyszerre színpadon a Dzsungel Könyvében

- tette hozzá Geszti Péter, aki Dés László és Békés Pál mellett az előadás megálmodója, a musical zenei szövegírója.

Geszti Péter, a Dzsungel Könyve egyik megálmodója és a dalszövegek szerzője, izgatottan várja, hogyan fogadja a közönség az Audi Arénában az előadást. Fotó: Csapó Balázs

Minden korosztályt megszólít

Geszti Péter visszaemlékezett arra is, hogy az ősbemutatót megelőzően szintén állatkertben tartották a sajtótájékoztatót. - Nagy öröm számomra, hogy ennyi idő után is nem csak él, de meg is tud újulni a darab. Az 1000. előadást követően került a musicalbe egy újabb dal, mert hiányérzetünk volt, hogy Mauglinak, a főhősnek nincs szólója.