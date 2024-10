Program:

- Barrière: Szonáta két csellóra

- V. Monti: Csárdás két csellóra

- Vivaldi: Tél Largo tétele

- An Irish blessing (Hagyományos ír dal)

- Gardel: Por una Cabezza (Az „Egy asszony illata” c. film zenéje)

- Popper: Szvit két csellóra

- Sosztakovitcs: Prelúdium

- Paganini: Mózes-variációk (Rossini Mózes Egyiptomban c. operájának témájára)

Előadók: Leczky Marcel és Patrik Zastko (cselló),

közreműködnek: Oláh Réka (fuvola) és Ott Gergely (zongora)