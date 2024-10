Búcsúi szentmise Sokorópátkán

A hívek és zarándokok a közös találkozási ponttól, a Sokoró Kapujától a Kőhányás úton jutottak el a Hármashalom oltárig. A szentmise előtt Kara Ákos, a térség országgyűlési képviselője szólt a résztvevőkhöz. Beszédében kiemelte: ünnep miatt gyűlt össze több száz ember Sokorópátkán.

– A településen sokáig kényszerből tartották a szentmiséket Isten szabad ege alatt, amíg meg nem épült a mai templom a falu központjában lévő keresztnél. Leiratok azt jelzik, sokáig sátorban tartották az istentiszteleteket. Akkor is, és most is örömmel jött el mindenki, a szabadtéri szentmisére. Ez a rendezvény összekapcsolja a közösségeket, az itt és a környéken élő emberek életét. A dombtetőn ünnepelni szép jelkép. A búcsú nem csak emberekkel, családokkal kapcsol össze, hanem azért is jövünk ilyenkor kicsit magasabbra, hogy közelebb lehessünk Istenhez –fogalmazott a képviselő.

Üzenet és remény

A település polgármestere, Bassák Attila hangsúlyozta: az ünnep üzenetet kell hogy közvetítsen, és reményt kell hogy adjon. A búcsú, különleges vallási esemény, és a közösségi életben is fontos szerepet játszik, mert az emberek ilyenkor barátokkal, családokkal vesznek részt ezeken az eseményeken.

A Csíksomlyói búcsú ihletette

Vajda Péter a Sokorói Tájegység Egyesülés Egyesület elnöke megköszönte a zarándokok részvételét, majd beszédében hangsúlyozta: kezdetben Trianon emlékművet avattunk, átadtuk a Hármashalom oltárt, később elkészült a Sokoró kapuja, majd legutóbb a Összetartozás Parkja.

– Célunk, hogy megszólítsuk a tájegység 23 települését, és az itt élő 35 ezer embert. A zarándok szentmise, melyet a Csíksomlyói búcsú ihletett, jó példa arra, hogy a környékről számos barát és család érkezett, nem csak ünnepelni, hanem imádkozni is a magyar nemzetért

–fogalmazott.