A Rubik-kocka 50. és világhírű feltalálója 80. születésnapja alkalmából rendezett nagyszabású programot kedden a bécsi Collegium Hungaricum és az Iparművészeti Múzeum (Museum für Angewandte Kunst).

„50 Years of Twists and Turns“ mottóval játszóház, pop up kiállítás, speedcubing (gyorsasági kockakirakó) bemutatók és pódiumbeszélgetés várta a múzeum oszlopcsarnokában a mintegy 350 Rubik kocka rajongót akik személyesen is találkozhattak Rubik Ernővel.

Az egy hétig látható „Rubik’s Curiosity Cabinets“ kiállítás Rubik Ernő magángyűjteményéből mutat be a nagyközönségnek olyan tárgyakat és dokumentumokat, amelyek eddig a világon még soha nem voltak láthatók - írja az ORF.

Forrás: ORF

Vázlatfüzetek, játék prototípusok, az első gyártmányok és családi fotók – a MAK oszlopcsarnokában található kiállítási anyag közel 100 tételből áll. A Rubik´s Playground játszóház a MAK oktatási termében kínál lehetőséget két héten keresztül a látogatóknak, hogy kipróbálják a Rubik játékok különböző variációit.

Rubik Ernőt 80. születésnapja és abból az alkalomból, hogy világhírű kockája 50 éves lett a közelmúltban Győrben is köszönthettük.