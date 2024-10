- A fiatalok az elkészült produkciókat a Petőfi Színházban mutatják be, ahol bárki megnézheti az előadásokat - tette hozzá. - A bemutatók várhatóan február elején lesznek, és a fiatalok nemcsak egymás munkáit láthatják és értékelhetik, hanem olyan képességeket is felfedezhetnek magukban, amelyekről korábban nem is gondolták volna, hogy bennük rejlenek. Ez a projekt lehetőséget ad arra, hogy bátran megmutassák talpraesettségüket, kreativitásukat és kíváncsiságukat. Életre szóló élmény, amely komoly fejlődési lehetőséget biztosít a fiataloknak.

Mint alkotó, mindig is fontosnak tartottam, hogy a fiatal generációk is részesei legyenek a művészet világának, hiszen az ő kíváncsiságuk, kreativitásuk és nyitottságuk az, ami folyamatosan megújítja a kultúrát

- vette át a szót Németh Ervin, a színház dramaturgja.

Ez a különleges kezdeményezés különösen közel áll a szívemhez: egy olyan program, amely a középiskolások és az általános iskolások számára számos lehetőséget biztosít arra, hogy megismerkedjenek a színházi világgal. Az idén a fiataloknak egy még színesebb, izgalmasabb tematikát dolgozunk ki, mottója: "Így írtok ti, így játszunk mi.”

- tette hozzá.

- Az ötlet mögött az áll, hogy olyan könyveket és irodalmi műveket válasszanak ki, amelyek nemcsak kötelező olvasmányok lehetnek az iskolákban, de a diákok számára is érdekesek. Célunk, hogy olyan műveket adaptáljunk, amelyeket a gyerekek szívesen olvasnak, és örömmel mutatnak be színpadon is. A résztvevő iskolák 8-10 perces jelenetekkel készülnek, mindenki a saját szemszögéből feldolgozva a választott művet. Azért is különleges, mert nem csupán egy egyszerű színpadi adaptációról van szó. A diákok a saját olvasmányélményeikből merítenek, és azt adják elő, ami valóban izgalmas és fontos. Ezáltal nemcsak a színházi világba nyernek betekintést, hanem az olvasás és a kreatív gondolkodás is központi szerepet kap.