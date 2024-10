Te is menzás vagy/voltál? Ez a kérdés generációk óta összeköt minket, mint egy cinkos összekacsintás. Az iskoláskorú gyermekek közel fele az oktatási intézményekben ebédel hosszú évtizedek óta.

Fotó: Soproni Múzeum

A rendszeres táplálkozás ugyanolyan fontos a gyermekek fejlődése szempontjából, mint a testmozgás: jobban teljesítenek az iskolában, és eredményesebbek a sportban is. A közös étkezés a társas kapcsolatok kialakításában is segít, amely szintén szükséges a sikeres felnőtt élethez. A közétkeztetés témája nem túl gyakran került terítékre kiállításokon. Őrzünk róla kellemes és kellemetlen emlékeket, gyermek- és fiatalkorunk része, amely meghatározza felnőtt életünket. A vándorló tárlat az intézményi étkeztetés történetét mutatja be egészen a népkonyháktól napjainkig. A friss kutatási eredményeken túl képekben, tárgyakban, számokban idézi fel a múltat és az elképzelhető jövőt is. Megnyitója október 11-én (pénteken) 17 órakor lesz a Lábasházban.