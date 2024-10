A festészet történetében a művészek mindig is kifejezték koruk világát. Az őskorban ez varázslatos célokat szolgált, míg az ókorban a pillanatok megörökítésére és az örökkévalóságba való átemelésükre törekedtek. A reneszánsz idején a geometria, az arányok és az isteni perspektíva vált meghatározóvá, amit Leonardo da Vinci is kiemelt. A barokk kor a fény, a lélek és a szenvedély művészetét ünnepelte, míg az impresszionisták a fény és a színek változásainak megragadásával forradalmasították a festészetet. Manapság azonban a festés nemcsak esztétikai érték, hanem a lélek terápiájának is fontos eszköze. Az érzelmek és gondolatok megjelenítője, a világ megértésének, megismerésének egyik legfontosabb kifejezési formája