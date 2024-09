- Még 2022-ben fogalmazódott meg az együttesben, hogy tematikus koncerteket kellene tartani, és miután a repertoárunkban voltak már ilyen darabok, kézenfekvőnek tűnt, hogy az első téma lehetne a zsoltárok világa – magyarázza a műsorválasztást Palotai Árpád a kórus egyik alapítótagja.

Az eredetileg összeválogatott harminc-negyven zsoltárfeldolgozásból végül tizenhárom maradt meg a koncertre, így többek között elhangzik majd a sokak által ismert 66-os számú Jubilate Deo, a 98-as Cantate Domino, vagy a 107-es Dícsérjétek az Urat is.

A közismert darabok mellett azonban bőven lesznek ritkán hallott, vagy majdnem ismeretlen csemegék is 1575-től 2021-ig bezárólag. A magyar szerzők, így Kodály Zoltán valamint Gárdonyi Zoltán - aki sok évvel ezelőtt a soproni Református templomban is szolgálatot teljesített - mellett olasz, angol, ír, német, liechtensteini, amerikai, lengyel és bolgár tollakból született művek csendülnek fel.

- Ez a koncertműsor eredetileg 2023. június 17-n hangzott volna el, akkor azonban egy váratlan betegség miatt el kellett halasztani a fellépést. Nagy öröm, hogy egy évvel később megadatott a lehetőség a bemutatására úgy, hogy ezúttal az immár 11 főre bővült csapatunkat is be tudjuk mutatni – mondta el Palotai Árpád. A Goldmark Énekegyüttes egyik kiemelt célja, hogy magas minőségben adja elő a darabokat, éppen ezért lehet majd érdekes mozzanata a koncertnek, hogy nem minden darabban énekel mindenki, így megmarad a három szólamú darab bensőségessége, de meg tud szólalni egy romantikus nyolc szólamú darab is a maga széles dinamikai spektrumával.

A koncertre a belépés ingyenes, adományokat azonban elfogad az énekegyüttes.