Miközben a résztvevők a produkciókat nézték és hallgatták, az étvágyukat pörkölttel, langalóval és pogácsával is csillapíthatták. Mindezek a helyszínen készültek, hagyományos módon. Hogy a legkisebbek is jól érezzék magukat, népi játszóház és kézműves foglalkozás is várta őket. A vásárfiára vágyók pedig kézműves termékek garmadája közül válogathattak. A forgatag fellépői közül többen kiemelték produkciójuk végén, hogy jövőre is szívesen visszatérnének egy hasonló programra.