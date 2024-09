Gyerekeket hívogató kakaó-bárral és bábszínházi előadással indult a szombat reggeli program a színház nézőtéri büféjében. Idén is sokan indultak a színpadon túli kulisszajárásra. A színház munkatársainak vezetésével több turnusban nézhették meg a háttér berendezéseket, a fényshow-t, beleshettek a mesélő díszletek közé, például az Országúton című darab cirkuszi sátrába és a Játék a kastélyban előkelő szalonjába, a jelmeztárban pedig megcsodálhatták a különleges ruhadarabokat. De nem csak távolról lehetett nézni az előadásonként külön állványon tárolt öltözékeket, akinek kedve támadt, bele is bújhatott valamely szereplő bőrébe, vagy legalábbis a jelmezébe. A választási lehetőség nagy volt, hiszen a jelmeztár több ezer darabot, kelléket őriz.

Részleteket adtak elő a Sopron Balett népszerű Herkules meg a többiek című produkciójából és Kisgréta, a hosszúszárnyú bálna is bemutatkozott, akivel majd novemberben a színpadon is találkozhat a közönség. Méhes Csaba pantomim művész műsorára is megtelt érdeklődőkkel a nézőtéri büfé, és nem csak a gyerekek voltak rá kíváncsiak, hanem a felnőttek is.

- Nagyon örülünk, mert igazán sok az érdeklődő, folyamatosan telik be a létszám a turnusokra - mondta Helmecziné Kalmár Eszter, a színház asszisztense. Világos Amira, aki az édesanyjával érkezett a délutáni programokra, jó ötletnek tartja a nyílt napot. Év közben is jár színházba, főként a zenés darabokat szereti, de más élmény a kulisszák mögé tekinteni. Elárulta, hogy ő maga is kacsingat e varázslatos világ felé, táncosnak készül.