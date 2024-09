– Ilja már tavasszal elkezdte az intenzív munkát a színészekkel workshopok keretein belül, hogy felmérje, kinek milyen szerepet tud majd adni. Ez olyan munkafolyamat, ami jellemző az orosz iskolára. Az ő színházi hagyományaikban nem ritka, hogy a próbafolyamatok akár a három hónapot is meghaladják. A mi színházi kultúránkban viszont igen nehezen kivitelezhető munkafolyamat. Itt kellett megtalálni az egyensúlyt – részletezte a direktor.

Leghosszabb szereposztás

Bakos-Kiss Gábor azt is elmondta, hogy igazgatói pályafutása egyik leghosszadalmasabb szereposztása volt. – Minden egyes szereplőért megküzdöttünk, mert rendkívül precízen rendez. Az utolsó utáni pillanatban is pontosított, változtatott. Komoly vízió­ja volt a látvány és fényvilág tekintetében, így e téren is a legjobb szakembereket hozta magával, Anastasia Bugaevát és Narek Tumaniant. Olyan újdonságot tapasztalhat meg a közönség, amit korábban nem látott technikával oldottak meg a győri színházban.