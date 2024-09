Az esemény, amely más városokban is nagy sikert aratott, most a soproni és környékbeli olvasókat vonzotta.

A vásárlók érdeklődve olvasgatták a könyvek tartalmát, keresve a megfelelőt Fotó: Varga Henrietta

Már a megnyitó előtt is jelentős tömeg gyűlt össze, jelezve, hogy a könyvbarátok körében nagy az igény a kedvezményes árú könyvek iránt. A látogatók délután 17 óráig válogathatnak a különféle műfajok szépséghibás és akciós kötetei között, legyen szó szépirodalomról, gyermekkönyvekről, ismeretterjesztő művekről, krimikről vagy szórakoztató irodalomról. A vásár során sokan bukkantak igazán értékes kincsekre rendkívül kedvező áron. Az esemény nemcsak az olvasás szerelmeseit vonzotta, hanem azokat is, akik már most karácsonyi ajándékként kerestek könyveket szeretteiknek.