Az épületmegnyitásokhoz gyakran társulnak kiegészítő programok, például előadások, kiállítások, kézműves foglalkozások, vagy egy-egy nagyobb egységet bemutató tematikus séták is.

A Sulyok Tamás köztársasági elnök fővédnökségével meghirdetett 2024. évi rendezvénysorozat az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága szervezésében valósul meg. Kiemelt témája az Utak-kapcsolatok-hálózatok, így idén a szokásosnál több, a közlekedéshez kapcsolódó épület és program várja az érdeklődőket. De találkozhatunk egyéb, szélesebb értelemben értelmezett utakat, hálózatokat bemutató vezetésekkel, sétákkal, rendezvényekkel is.

- Győr-Moson-Sopron vármegyében országos viszonylatban is sok program várja az érdeklődőket. Mind a soproni, mind a győri múzeum megnyitja kapuit. Ezen kívül Győrött a Püspökvár kertjének a bejárását, a Székesegyház felfedezését, az elfeledett hidakat bejáró kerékpártúrát, Sopronban a GYSEV megnyíló épületeit és a tematikus városnéző sétákat, a vidéki helyszínek közül a világörökséggel foglalkozó fertőszéplaki tanácskozást, a fertődi Esterházy-kastély vagy a Pannonhalmi Főapátság programjait érdemes kiemelni, de a kisebb településeken is sok helyütt várnak izgalmas programok az érdeklődőkre - invitál a rendezvényekre Veöreös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke.

Aki szeretne részesévé válni az e hétvégi kalandnak, a rendezvénysorozat honlapján (oroksegnapok.gov.hu) településekre szűrve megtalálja a részletes programot. Győrben például lesz vezetés az Esterházy-palotában, de Győr második világháborús bombázásairól, a légoltalmi örökségről, vagy a Püspökvár kertjének kincseiről is ígérnek tárlatvezetést. Sopronban épületlátogatást tartanak többek között a Lenck villában, a Múzeumnegyedben, a vasútállomás és az igazgatóság épületében, sőt a GYSEV motorműhelyében zajló tevékenységébe is bepillantást engednek. Lesz vasúttörténeti és vasútmodell-kiállítás is.