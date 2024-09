A kezdeményezés célja Sopron gazdag filmes múltjának megörökítése és bemutatása. A kiállítás tervezése során a szervezők nemcsak a városra koncentrálnak, hanem olyan ikonikus forgatási helyszínekre is, mint a fertődi Esterházy-kastély vagy a fertőrákosi kőfejtő. A projekt ötlete dr. Tóth Imre, a Soproni Múzeum igazgatója, és dr. Tóth Tímea Zsófia, a kiállítás szakmai szervezője fejében fogalmazódott meg tavaly, amikor egy előadáson Sopron filmes múltjával foglalkoztak.

Kiállítás a Sopronban forgott filmekből



- Az eseményen, ahol a városban készült filmek és helyszínek kerültek reflektorfénybe, hatalmas érdeklődést tapasztaltunk. Miután láttuk, mennyire fontos a helyiek számára ez a téma, felvetődött a kiállítás gondolata – mesélte dr. Tóth Tímea Zsófia. - Célunk, hogy a helyi lakosok által megosztott fényképek és videók segítségével újra életre keljenek az itt forgatott filmek emlékei. Nemcsak állóképeket várunk, hanem mozgóképeket is, hiszen manapság, amikor mindenki a mobiltelefonjával rögzíti a pillanatokat, sokan megörökíthették a városban zajló forgatásokat – tette hozzá.

- A filmek és a helyszínek mellett azokat az embereket is szeretnénk bemutatni, akik részt vettek a forgatásokon. Az egykori statisztákat szeretnénk felkutatni és interjúkat készíteni velük. Ezek a beszélgetések a bemutató részeként, illetve vándorkiállítás formájában lennének megtekinthetők Sopronban, valamint a környékbeli településeken. Az egyik fő célja, hogy közelebb hozza az embereket a város filmes múltjához, és bemutassa, milyen hatással voltak ezek az alkotások Sopronra – fűzte hozzá dr. Tóth Imre, a Soproni Múzeum igazgatója.

A közelmúltban, Sopronban forgatták a Most vagy soha! című film egyes jeleneteit is, ahol több statisztára is szükség volt Fotó: Máthé Daniella



A projekt mögött álló csapat jelenleg is aktívan gyűjti a filmekkel kapcsolatos emlékeket és anyagokat. A kiállítás megvalósítását két elismert filmhelyszín-kutató, Názer Ádám és Basa Balázs is támogatja.

– Ők már számos kiadványt és könyvet jelentettek meg a magyarországi filmhelyszínekről, így szakmai szempontból is nagy segítségünkre vannak – mondta Tímea. – Szerencsére már most is jelentős mennyiségű anyagot sikerült összegyűjtenünk, de a munka korántsem ért véget. A tárlat tervezett megnyitása tavasszal várható, de a gyűjtés folyamatosan zajlik. Az érdeklődők a közösségi médián keresztül, e-mailben vagy személyesen is jelentkezhetnek, ha szeretnének hozzájárulni a bemutatóhoz, de természetesen lehetőségük van arra is, hogy anyagaikat a Múzeumnegyedben adják le.