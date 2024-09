Janoska-Ensemble © Julia Wesely

Fotó: JULIA WESELY

Az együttes bejárta a világ leghíresebb koncerttermeit. Felléptek például New Yorkban a Carnegie Hall-ban, a londoni Royal Albert Hall-ban.

- Az egyik legemlékezetesebb koncertünk itthon, a klasszikus zene bécsi központjában, a Musikverein Aranytermében volt, amikor Fischer Ádám vezényelte a Bécsi Szimfonikusokat. Ugyancsak szép emlék a budapesti fellépésünk a Zeneakadémián, aminek egészen különleges az akusztikája és az emberek is nagy örömmel és nyitott szívvel fogadtak bennünket. Ez a magyarországi gyökerek miatt fontos számunkra, hiszen édesapám Győrben született és 1956-ban ment ki előbb Salzburgba, aztán Németországba, ahol zenekarokban játszott. A Janoska fiúk is mind beszélnek magyarul - mesélt az emlékezetes szerepléseikről Julius, aki azt is elmondta, hogy a családban harmadik generációs nagybőgős, Janoskáék pedig hetedik generációs zenészcsaládból származnak. Az utódok is játszanak hangszeren és nagyon tehetségesek, már volt közös koncertjük, a közönség imádta a kicsiket.

Idén októberben jelenik meg a negyedik albumuk, ami Antonio Vivaldi A négy évszak Janoska-stílusban címet viseli. Az év hátralévő része is mozgalmas lesz számukra, francia, német és spanyolországi fellépés vár rájuk, év végén pedig egy ázsiai turnéra indulnak Tajvanra és Makaóra.