Vígh Eszter finomságot, vidámságot, életigenlést ábrázoló képeit csodálhatjuk meg a győrújbaráti Timaffy László Művelődési Ház és Könyvtárban a hét végéig.

Fotó: Csapó Balázs

A fiatalasszony férjével és négyéves kisfiával Győrújbaráton él, édesapja a Győrben jól ismert Vígh Attila, a Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasz Egyesület alapítója és elnöke. Nem véletlen hát, hogy Eszter és testvére is egészen pici koruk óta a lovak, a lovaglás, a természet szerelmesei. Bár a molekuláris biológia tudományában szerzett egyetemi végzettséget, most mégis csodálatos tájképeit megtekintve ismerhetjük meg személyiségét. Igen, nem is kell róla sokat mesélni, megteszik ezt helyettük képei. Eszter 13 éves kora óta folyamatosan fest. Csak úgy, a maga örömére. Nem tanulta hogyan kell, ösztönösen érzi, szívéből jön. Ha meglát egy tájat, egy fát, érzelmein keresztül adja vissza. Képein a lágyság, a nőiesség, a harmónia kel életre.