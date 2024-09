- Taschner Tamás a Fertő-táj Világörökség Egyesület ügyvezetőjeként munkájával, szakértelmével nagyban hozzájárult a világörökség magyar oldalának fejlődéséhez, a világörökségi tudat megerősítéséhez. Számos szakértői anyag közreműködőjeként segítette a térség komplex fejlődését. Pályázati menedzserként a végrehajtás területén is több évtizedes rutinnal rendelkezik. Anyanyelvi szintű német nyelvismerete a határon túli kapcsolattartás számos nehézségén átsegítette a magyar oldali településeket, szervezeteket - méltatta több, mint húsz éves tevékenységét Ivanics Ferenc, a Fertő-táj Világörökség Egyesület elnöke.

- Taschner Tamás országosan elismert turisztikai szakember, aki nem csak elmélettel foglalkozik, hanem a gyakorlattal is. Idegenvezetőként a turistáknak is szívesen mutatja be szűkebb hazáját. Korábban a Regionális Marketing Igazgatóság vezetőjeként Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyék turisztikai tevékenységének összehangolásán, fejlesztésén dolgozott. A Megyei Értéktár Bizottság tagjaként éveken keresztül részt vett a megyerikumok elbírálásában - tette hozzá Ivanics Ferenc, aki azt is bejelentette, szeptember 30-al Tamás elköszön a Fertő-táj Világörökség Egyesülettől.

- A búcsú oka, hogy másfél évvel ezelőtt a minisztérium úgy döntött, a gondnoksági feladatokat az Eszterháza-központra bízza. Mondhatjuk úgy is, hogy arra a tevékenységre pedig, amit én végeztem, már nem volt szükség. Közben belevetettem magam a nemzetiségi munkába. Tagja vagyok a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, valamint 2019 óta a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának. Eközben földrajzot tanítok a Berzsenyi-gimnáziumban és a Fenyő téri német nemzetiségi-iskolában, tehát van feladatom bőven - beszélt a búcsú okáról és az előtte álló feladatokról Taschner Tamás.