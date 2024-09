- Időtlen idők óta szeretjük és támogatjuk a győri Vaskakas társulatát. Büszke vagyok arra, amit az elmúlt időszakban együtt elértünk, kívánom, hogy a jövőben is megbecsüljék a művészeket és az intézmény minden terét be tudják játszani - fogalmazott dr. Pergel Elza, aki arra is kitért, hogy az új városvezetés nagy hibát követ el, ha a jövőben nem támogatja a Győrkőcfesztivált. - Ez egy hungarikum, hiszen nem csak a győri gyerekeket hívják, hanem az ország és a határon túl élő fiatalokat is a városba csalják - tette hozzá.

Beavatási szertartás az újaknak

Majd ezt követően bemutatták az egy napja érkezett új művészeti asszisztenst, Szántó Szávát, aki rögtön át is esett a beavató ceremónián. Régi hagyomány a társulatnál, hogy minden csatlakozó kap egy kávés bögrét, így a nyáron belépő kollégák is most vehették át a "nélkülözhetetlen kelléket" Kocsis Rozi igazgatótól. Új gazdasági vezető és asszisztens is érkezett, valamint a szervezők csapata is bővül, ahogyan az infótérben is új munkatársakkal találkozhat a közönség.

Ikonikus előadások, nagy kedvencekkel

Visszatérve a repertoárra, a közönségkedvenceket megtartják, sőt több gyermekdarabot felújítanak. Lázár Ervin meséjét, a Dömdödöm előadást, a győri kötődésű Pass Andrea álmodja színpadra, melynek olvasópróbái a héten kezdődnek. Ebben a darabban ezúttal Kocsis Rozi is játszik: Bruckner Szigfridet, a kiérdemesült cirkuszi oroszlánt alakítja. Egy színésznő kivételével az egész társulat kapott szerepet a Négyszögletű Kerekerdőben. -Azért is áll a szívemhez közel ez a mese, mert Lázár Ervinnel kiváló kapcsolatot ápoltunk, nem volt szokása, de hozzánk kétszer is ellátogatott. A történet pedig ma is aktuális, mert a szereplők képesek együttműködni, egymással konszenzusra jutni bármilyen körülmény is legyen - részletezte az igazgató.