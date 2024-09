Velekei László és az új tagok. Fotó: Csapó Balázs

Új tagokat is köszöntöttek csütörtökön az évadnyitón: Katarina Bužić és Puczkó-Smith Levente is a Magyar Táncművészeti Egyetem után szerződött az együtteshez. Két új gyakornokkal is bővült a csapat, Kakucs Ajna a Győri Tánc és Képzőművészeti Iskolából, míg Ónódy Ábel a Magyar Táncművészeti Egyetemről érkezett.

Három magántáncossal is bővült a társulat, a közönség már jól ismerheti őket az együttesből: Herkovics Eszter Adria, Gémesi Máté és Luka Dimić.

- A megújuló Fiatalok a Fiatalokért program vezetője ezentúl Szőllősi Krisztina, a program részleteit a 45-ös sajtótájékoztatón tudhatjuk meg. Az idén 20 éves Magyar Táncfesztivál új igazgatója pedig nem más lett mint Csepi Alexandra - jelentette be Velekei László, azonban a sor itt nem ért véget.

A MiniBalett kurzusok olyan népszerűek, hogy nem csak folytatódik, de kiegészül egy újabb csapattal így Szalai Judit mesternő mellett Tüű Barbara foglalkozik az újakkal.